O que é a Transdev, a empresa visada na Operação 'Rota Final'

Multinacional nos cinco continentes

A Transdev, multinacional que nasceu em França em 1955, é uma das principais visadas na operação com o nome de código 'Rota Final' que esta quarta-feira levou a cabo buscas da PJ a 18 autarquias do Norte e Centro.A Transdev será, de acordo com a investigação a decorrer, uma das principais beneficiadas destes contratos públicos.

A empresa de transporte de passageiros está presente em cinco continentes e 19 países, incluindo Portugal, - segundo é descrito no site da multinacional - e conta com redes de metro ligeiro e 13 meios diferentes de transporte.



Em Portugal, a multinacional foi responsável pela exploração da rede de Metro do Porto entre 1997 e 2010. A concessão foi adquirida durante o governo do PSD de Passos Coelho, num processo por ajuste direto que foi anulado pelo atual primeiro-ministro António Costa num processo que acabou nos tribunais.



A empresa atua principalmente na região Norte e Centro do País, com maior relevo na Guarda, Aveiro, Coimbra e Viseu.



Na Europa, a empresa conta com c

erca de 100 redes urbanas e 50 redes interurbanas em sete países diferentes.

A Transdev gere ainda um império de milhões de euros - só em 2016 o volume de negócios da empresa situava-se nos 6.700 mil milhões de euros - com 83 mil colaboradores e 43 mil veículos.