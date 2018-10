Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obra de emergência em ponte de Tavira já começou

Intervenção avançou mais depressa devido ao risco elevado de colapso da estrutura.

Por Rui Pando Gomes e Rafael Duarte | 09:13

A obra de emergência na ponte do Almargem, na EN125, em Tavira, já começou e deverá demorar cerca de três meses. A intervenção começou mais depressa devido à deterioração da estrutura e pelo risco já elevado de colapso.



Segundo confirmou ao CM fonte da Infraestruturas de Portugal, após a última inspeção realizada em abril de 2018 foi "identificada a necessidade de proceder a trabalhos de reabilitação e manutenção" na ponte sobre o rio Almargem.



Em 2017, a empresa pública tinha assumido que a obra nesta travessia era prioritária devido à "deterioração generalizada dos componentes, com destaque para as armaduras do tabuleiro".



A empreitada foi adjudicada por cerca de 500 mil euros à empresa Conduril, tendo sido consignada no início deste mês.



Segundo o CM apurou junto da Infraestruturas de Portugal, os trabalhos incluem o reforço estrutural, com introdução de laje apoiada em microestacas, repavimentação do tabuleiro e zonas de acesso, reabilitação e impermeabilização do tabuleiro, reparação do betão e pintura, beneficiação de passeios, requalificação do sistema de drenagem e, ainda, colocação de novas guardas de segurança e juntas de dilatação.



Para minimizar os impactos no trânsito, a obra será desenvolvida em duas fases por forma a "assegurar sempre uma via de circulação disponível".



Os utilizadores da EN125 consideram a obra importante, mas lamentam as longas filas de trânsito geradas e o tempo de espera.