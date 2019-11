Obra polémica suspende Plano Diretor Municipal

A Câmara de Portimão vai avançar com a suspensão do Plano Diretor Municipal (PDM) para a área da Praia da Rocha, depois da polémica gerada pelo início da demolição de uma das poucas vivendas antigas ainda existentes naquela zona turística.

A medida visa "salvaguardar situações análogas", refere a autarquia. E acrescenta que "a decisão surge no atual quadro de revisão do PDM e considerando a forte dinâmica urbanística e social verificada em Portimão, com especial destaque para a área da Praia da Rocha".

A suspensão do PDM surge após o começo da demolição da emblemática vivenda Compostela, situada numa falésia junto à praia. A situação gerou uma onda de protestos nas redes sociais, com a partilha de fotos e vídeos.

O processo de licenciamento das obras foi "iniciado em 2011" e aprovado "antes das eleições autárquicas de 2013", justifica o atual executivo camarário. E adianta que "tentou nos últimos tempos diligenciar com o legítimo proprietário uma solução que não implicasse a demolição do edificado, tendo o resultado destas negociações, apesar de terem parado a demolição, sido infrutífero".



Ao que apurou o CM, a antiga vivenda será substituída por um edifício novo, com 16 quartos.