Umas obras em Algés, no concelho de Oeiras, causaram uma fuga de gás na passada quarta-feira à tarde.



A rotura de uma conduta de água na Rua Direita do Dafundo, provocou o caos no trânsito.





A PSP esteve no local e os Bombeiros do Dafundo controlaram a situação por volta das 16h.Ao que tudo indica a rotura terá acontecido na sequência de obras na zona.