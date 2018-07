Obras condicionam trânsito até setembro na 2.ª Circular

EPAL realiza obras na rede de abastecimento de água o que afetará uma das principais vias de Lisboa.

O trânsito na 2.ª Circular, em Lisboa, vai sofrer "fortes condicionamentos" a partir de terça-feira e até setembro devido a obras que a EPAL -- Empresa Portuguesa das Águas Livres vai realizar, indicou este sábado a empresa.



"A EPAL -- Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA informa que a partir de 10 de julho terão início obras na rede de abastecimento de água que irão provocar fortes condicionamentos no trânsito na 2.ª circular entre a Escola Alemã e a Estrada da Luz, no sentido Aeroporto-Benfica", lê-se num comunicado divulgado pela empresa.



De acordo com a EPAL, vão ficar apenas duas vias de trânsito abertas à circulação naquele sentido.



A empresa prevê que as obras terminem na primeira quinzena de setembro.



O condicionamento de trânsito será devidamente coordenado no local pelas autoridades policiais, lê-se no comunicado.