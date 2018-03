Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Obras do novo posto da GNR de Óbidos começam até ao fim do ano

Obra tem um custo estimado de 700 mil euros e deverá demorar ano e meio.

Por Lusa | 15:09

A construção do novo quartel da GNR de Óbidos deverá iniciar-se ainda este ano e ficar concluída um ano e meio depois, no âmbito de um protocolo assinado esta terça-feira entre o município e o Ministério da Administração Interna.



O protocolo formalizado pela secretária de Estado adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e pelo presidente da Câmara de Óbidos, Humberto Marques, possibilita ao município "desenvolver os projetos de execução" do novo quartel da GNR, disse o autarca à agência Lusa.



A construção de novas instalações do Posto Territorial da GNR de Óbidos "deverá ter início até ao final de 2018 e demorar sensivelmente ano e meio", afirmou o presidente da Câmara, que irá disponibilizar para o efeito um terreno na Quinta do Jardim, próximo do complexo desportivo da vila.



No terreno, com 3.250 metros quadrados, será construído um edifício "seguindo as especificações do Ministério da Administração Interna" (MAI).



Segundo o autarca, o imóvel "melhorará as condições de trabalho e de conforto e gerará capacidade para albergar maior número de militares", que poderá aumentar dos atuais 12 para um efetivo até duas dezenas de guardas.



Instalada há vários anos num edifício antigo, na Rua Direita (dentro do perímetro muralhado), a GNR de Óbidos "tem um espaço muito exíguo, com falta de condições quer para os militares, quer para a população, que tem de tratar dos seus assuntos num esconso, sem privacidade", lembrou Humberto Marques.



A deslocalização das instalações possibilitará "mais rapidez no patrulhamento e resposta dos militares a solicitações em todos os pontos do concelho", aumentando "a facilidade de acesso da população ao posto.



No protocolo hoje assinado o MAI reconhece as "más condições de utilização" em que se encontram as atuais instalações da GNR e justifica a construção do novo quartel com a necessidade de "alcançar maior eficiência no desempenho dos profissionais daquela força de segurança".



Integrado no programa de modernização e operacionalidade das forças e serviços de segurança sob a tutela do MAI, o novo posto territorial será custeado pelo Estado, dependendo o investimento do projeto que irá agora ser executado pela Câmara.



"A verba final ainda não está definida, mas a estimativa é que o custo ronde os 700 mil euros", adiantou Humberto Marques, sublinhando que a autarquia suportará, "entre o valor do terreno e do projeto, cerca de 90 mil euros".



O protocolo tem um prazo de dois anos, contados a partir de hoje, e caducará se até ao final desse prazo não for concretizada a construção das instalações do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Óbidos, que já chegou a ser protocolada em 2009, mas sem se concretizar.



O Posto Territorial de Óbidos é um dos nove do Destacamento Territorial de Caldas da Rainha da GNR e abrange as freguesias de A-dos-Negros, Olho Marinho, Sobral da Lagoa, Amoreira, São Pedro, Vau, Gaeiras, Santa Maria e Usseira.