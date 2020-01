Obras na Praça de Espanha em Lisboa começam amanhã

Arrancam esta segunda-feira as obras de reordenamento viário da praça de Espanha, em Lisboa, e os utentes deverão começar a sentir os efeitos da intervenção dentro de 15 dias.Nessa altura serão encerradas as vias que ligam diretamente a avenida Calouste Gulbenkian à avenida dos Combatentes, pois no local onde atualmente existe uma rotunda vão passar a existir dois cruzamentos.A ideia da Câmara Municipal de Lisboa é criar "um grande jardim" na zona de quase cinco hectares agora dominada por estacionamento ao ar livre, trazendo à superfície o riacho do Rego e enchendo o espaço com "equipamentos infantis e juvenis, bancos e bancadas".Os moradores põem reservas ao projeto do ateliê NPK – Arquitetos Paisagistas Associados, que venceu o concurso internacional, e receiam que as mudanças de circulação acabem por criar mais pressão dentro dos bairros. Na avenida Santos Dumont e na rua da Beneficência, por exemplo, é de esperar um acréscimo do tráfego automóvel. Na avenida Columbano Bordalo Pinheiro deverá também haver redução de lugares de estacionamento, estando o mesmo previsto para a avenida Santos Dumont.No conjunto dos seis quarteirões envolventes a estas artérias, os moradores terão menos 35 lugares de estacionamento no final das obras, um incómodo que o vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, acredita poder minimizar com a construção de um parque de estacionamento de grandes dimensões no IPO (Instituto Português de Oncologia).Importante é a deslocalização das paragens dos autocarros da Transportes Sul do Tejo: passam para Sete Rios.