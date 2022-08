Obras no nó entre IP3 e IC6 obrigam a condicionamentos de trânsito em Penacova

A Infraestruturas de Portugal anunciou esta terça-feira que está a realizar trabalhos de beneficiação do pavimento no nó de ligação entre o IP3 e o IC6, em Penacova, que implicará condicionamentos de trânsito nos próximos dias.

"De modo a garantir a boa execução da obra e a segurança dos trabalhadores e automobilistas, torna-se necessário implementar constrangimentos à circulação rodoviária no local", justificou a Infraestruturas de Portugal, em comunicado, acrescentando que estes acontecerão entre as 09h00 e as 17h00.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, esta terça-feira, está cortado o ramo de acesso do Itinerário Principal (IP) 3 para o Itinerário Complementar (IC) 6, no sentido Coimbra - Viseu, sendo o desvio feito pelo IP3 em direção ao nó de Oliveira do Mondego e depois pelo IC6 via nó da Raiva.