Obras vão condicionar metropolitano nos Anjos

Estação da linha verde vai ter novos pavimentos, tetos, superfícies vidradas e equipamentos.

Por Edgar Nascimento e Beatriz Garcia | 08:00

O Metropolitano de Lisboa iniciou esta segunda-feira as obras de remodelação do átrio sul da estação dos Anjos (Linha Verde).



A obra de reabilitação vai condicionar o acesso à zona sul, que estará encerrada num prazo previsto de 45 dias: a reabertura deverá acontecer a três de setembro. Em comunicado, o Metro de Lisboa solicita aos passageiros para circularem pelo átrio norte da estação ao entrar e sair, que se encontra em funcionamento todos os dias das 06h30 às 01h00.



Segundo o Metropolitano de Lisboa, a estação dos Anjos apresenta "sinais de desgaste e envelhecimento" que serão corrigidos. Está prevista uma intervenção que pretende uma "limpeza profunda do espaço" a nível de pavimentos, tectos e superfícies vidradas.



Os trabalhos incluem também pinturas, remoção de graffitis e substituição integral do teto falso. Esta remodelação enquadra-se no plano de investimentos em curso desde 2017, com o objetivo de modernizar e melhorar as acessibilidades da rede.



O CM perguntou ao Metro qual o custo da intervenção nos Anjos, mas não foi dada resposta.



O átrio norte da estação dos Anjos já foi alvo de obras de remodelação, em junho do ano passado, e esteve encerrado durante dois meses. A estação dos Anjos foi inaugurada a 28 de setembro de 1966, mantendo até à data a planta original, com arquitetura de Keil Amaral.



Esta terça-feira, assinalam-se 6 anos da abertura das estações de Moscavide, da Encarnação e do Aeroporto, do prolongamento da linha vermelha.



Neste troço já foram transportados cerca de 52 milhões de passageiros: só a estação do Aeroporto recebeu 24 milhões.