A GNR anunciou esta quinta-feira ter detido um homem, de 52 anos, suspeito de ameaçar e coagir a mãe, de 76, a entregar-lhe o dinheiro da reforma para poder sustentar o seu vício de produtos estupefacientes.





O homem, sem antecedentes criminais ou ocupação profissional fixa, manteve a vítima sob controlo absoluto nos últimos seis meses, aterrorizando-a com agressões verbais e ameaças de morte para impedir que alertasse as autoridades. O agressor foi ouvido por um juiz de instrução, no Tribunal de Leiria, que lhe decretou prisão preventiva.