Obriga filha e enteada a brincadeiras sexuais em Olhão

As agressões sexuais aconteceram em períodos diferentes, mas o modo de atuação do predador sexual era o mesmo. Começava com brincadeiras e acabava por avançar para abusos sexuais. As vítimas foram a filha, de 12 anos, e uma enteada, que tinha na altura 15 (hoje tem 19 anos). O suspeito, de 46 anos, foi agora detido pela PJ, por existirem fortes indícios da prática dos crimes de abuso sexual de crianças agravado e coação sexual.





CM apurou, a investigação da PJ começou em junho depois de uma denúncia sobre os abusos sexuais contra a filha ter chegado ao Ministério Público de Olhão. Durante a investigação, “foi possível recolher outros relatos de abusos sexuais praticados pelo ora detido, nomeadamente junto de uma jovem com a qual aquele coabitara, filha de uma anterior companheira, colocando a menor termo a anos de silêncio relativamente aos episódios de violência sexual de que fora vítima”. A PJ está a investigar se existem mais vítimas.



Ao que oapurou, a investigação da PJ começou em junho depois de uma denúncia sobre os abusos sexuais contra a filha ter chegado ao Ministério Público de Olhão. Durante a investigação, “foi possível recolher outros relatos de abusos sexuais praticados pelo ora detido, nomeadamente junto de uma jovem com a qual aquele coabitara, filha de uma anterior companheira, colocando a menor termo a anos de silêncio relativamente aos episódios de violência sexual de que fora vítima”. A PJ está a investigar se existem mais vítimas.

As práticas sexuais ocorreram sempre na casa do suspeito, um “ambiente totalmente controlado pelo mesmo”. Presente a juiz, ficou sujeito às medidas de coação de termo de identidade e residência e proibição de contactos com as vítimas.