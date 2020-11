Obriga mulher a prostituir-se por droga em Penafiel

Um homem, de 47 anos, sujeitava a companheira, de 26, a prostituir-se na rua e ficava com o dinheiro que ela obtinha. Desde 2017, a mulher fugiu algumas vezes, mas foi sempre localizada pelo suspeito e obrigada ou convencida a regressar para junto de si, perante a promessa de receber a droga de que necessitava - era dependente.





O suspeito de tráfico de pessoas para exploração sexual, sequestro e violação foi agora detido pela PJ do Porto, no âmbito de um inquérito do DIAP de Penafiel . Ficou em prisão preventiva. A mulher foi retirada da casa do detido e está num centro de acolhimento.