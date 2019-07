Obrigado a pagar 10 mil euros por tentar matar vizinho

Alcoolizado, com uma taxa de 1,35 g/l, Higino Maia, de 69 anos, muniu-se de uma arma de fogo e chamou o vizinho - com quem tinha discutido momentos antes - de 50 anos, para a esplanada de um café, em Balasar, na Póvoa de Varzim.Quando estavam a cerca de dois metros de distância, o arguido disparou quatro vezes e atingiu-o em várias partes do corpo. O atirador foi esta segunda-feira condenado, no Tribunal de Matosinhos, a quatro anos e quatro meses de prisão efetiva. Tem ainda que pagar 10 mil euros de indemnização à vítima.O crime ocorreu na noite de 7 de outubro do ano passado, no interior do café Caminho Largo, onde os clientes viam o clássico Benfica-FC Porto.O arguido, preso desde a altura dos factos, foi condenado por tentativa de homicídio simples agravada, posse de arma proibida e uso e porte de arma sob o efeito de álcool. A vítima não correu risco de vida, mas vive atualmente com um projétil alojado na região dorsal."O crime de homicídio, neste caso tentado, atinge o bem mais precioso do ser humano: a vida. Usou a arma de fogo transformada e atingiu o ofendido. Este comportamento é intolerável", afirmou a magistrada durante a leitura do acórdão.Em audiência, o arguido disse que disparou apenas para o chão, com a arma que adquiriu por 100 euros."Foi uma tentativa frustrada de justificar a sua atuação. Agiu com vista a tirar uma vida. Só não o conseguiu porque, felizmente, não atingiu órgãos vitais. Porém, assumiu ter bebido três ou quatro copitos de vinho", frisou a juíza.