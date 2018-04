Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Observatório de Segurança discute "Terrorismo na Europa" e analisa relatório de segurança interna

Conferência ocorre numa altura em que, segundo o RASI, a criminalidade violenta e grave em Portugal diminuiu 8,7%.

Por Lusa | 07:54

O Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo (OSCOT) vai analisar esta terça-feira o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), divulgado na quinta-feira, na conferência "Summit OSCOT", subordinada ao tema "O Terrorismo na Europa".



A conferência ocorre numa altura em que, segundo o RASI, a criminalidade violenta e grave em Portugal diminuiu 8,7% em relação a 2016, tendo, em contrapartida, a criminalidade geral aumentado 3,3%, devido sobretudo aos crimes de moeda falsa, incêndio florestal e burlas.



Num comunicado divulgado na quinta-feira, o OSCOT considera que os dados do RASI "refletem a forma empenhada e competente como as forças e os serviços de segurança e de informações, a par de outros agentes da área da segurança e da justiça, têm vindo a dar prioridade ao combate aos fenómenos da criminalidade".



Durante a conferência serão debatidos temas como a "Guerra ao Terrorismo e Direito Penal do Inimigo", "O Fim do Estado Islâmico, "Redes Sociais Armadas - O Caso DAESH", "O Terrorismo e o Papel da Proteção Civil" e "Três Planos de Análise de Ataque ao Terrorismo".



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, deverá participar na abertura da conferência, na apresentação do livro "OSCOT Contextos de Segurança II".



Durante a conferência serão ainda atribuídos diplomas de presidentes honorários e diplomas de Mérito Público e será assinado um protocolo entre o OSCOT e o Instituto Superior de Educação e Ciências (ISEC).