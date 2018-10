Idoso residente em Tarouca desaparecido desde quinta-feira

Alerta foi dado pelos vizinhos ao presidente de Junta de Granja Nova, onde reside, no concelho de Tarouca, distrito de Viseu.

Um homem de 81 anos, residente no concelho de Tarouca, está desaparecido desde a noite de quinta-feira, disse esta qurta-feira o Comando Distrital da GNR de Viseu.



Eusébio Dias estará desaparecido "desde a noite de quinta-feira, dia 11, altura em que terá sido visto pela última vez por moradores, por volta das 21h00, que o terão ajudado com o seu triciclo motorizado que avariava muitas vezes e que tinha por hábito abandonar quando isso acontecia", explicou o tenente-coronel Dias.



O responsável pelas relações públicas da GNR de Viseu disse ainda que este homem de 81 anos "mora sozinho, uma vez que a esposa e um filho são residentes no estrangeiro e um outro filho está em Lisboa".



"Foi comunicado à GNR na tarde de sábado, às 15h00, o seu desaparecimento. Durante o dia de domingo foram feitas buscas intensivas com homens e cães, sem que fosse encontrado o indivíduo. Na segunda-feira, também, apesar de a chuva ter dissipado eventuais pistas", esclareceu.



O responsável da GNR adiantou ainda que as pessoas que o terão visto na noite de quinta-feira informaram que depois de o ajudarem com o triciclo "ele seguiu em direção a casa, até porque depois teria uma consulta médica em Vila Real", mas que "não terá comparecido".



Este militar da GNR disse que, "apesar de não serem tão intensas", as buscas continuam com a ajuda dos bombeiros.