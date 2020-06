Ocupa casa em Sintra para agredir a mulher

Um toxicodependente de 49 anos, portador de hepatite C, foi posto fora de casa pela mulher, de 44, por agressões à mesma em frente a uma filha bebé do casal.Ocupou uma casa devoluta na localidade de Assafora, Sintra, para prosseguir com a violência física e psicológica sobre a companheira.Após denúncia da vítima, o Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Lisboa deteve o agressor.Presente, esta sexta-feira de manhã, ao tribunal de Sintra, recolheu em prisão preventiva.