Ódio gay levou a homicídio no Porto

O coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto, considerou que Juan Costela agiu por "razões homofóbicas".O jovem, de 22 anos, assassinou Fernando Cruz à pancada, no apartamento da vítima, no centro do Porto, e ainda filmou os seus últimos momentos de vida. Tudo ocorreu em fevereiro, depois de o homem de 66 anos ter feito uma proposta sexual ao homicida. Juan Costela foi esta quarta-feira condenado a 18 anos de prisão."Agrediu o ofendido porque este queria ter contactos sexuais. A proposta causou-lhe repugnância e fez com que se sentisse atingido na sua masculinidade. Agiu com base no ódio e numa aversão intensa para com a orientação sexual da vítima. Demonstrou uma arrogância homofóbica", disse o juiz Pedro Menezes, que, no entanto, ilibou Juan de furto.O magistrado falou dos direitos homossexuais, referiu que atualmente a sociedade portuguesa ainda é muito homofóbica e que cabe à Justiça reprimir estes ataques. "Foi uma atitude repugnante e baixa (...) Demonstrou total desrespeito pela vida humana", adiantou.Juan, que está preso, vivia de caridade em casa da vítima.O homicida, que é natural da Colômbia, foi condenado em Espanha a 14 anos de cadeia por tentativa de homicídio. Veio para Portugal no final de 2018 e foi nessa altura que conheceu Fernando. O homem decidiu acolher o jovem em sua casa.Juan alegou que agiu em legítima defesa. Garantiu que Fernando lhe tocou nos órgãos genitais e o atacou com uma faca. O tribunal diz que nada disso ficou provado e que existiu apenas uma proposta de contacto sexual. A defesa do jovem deve recorrer.