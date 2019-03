Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oeiras aumenta zonas de estacionamento pago

Novos parquímetros em Linda-a-Velha começam a funcionar a partir do próximo dia 18.

Por Bernardo Esteves | 10:17

A Parques Tejo está a alargar a área de estacionamento pago em Linda-a-Velha, Oeiras. A partir de dia 18 entram em funcionamento os parquímetros colocados no "Largo da Pirâmide, Rua Luciano Cordeiro, Rua Rebelo da Silva e Avenida Duque de Loulé (Impasse)".



A informação consta numa carta enviada na semana passada pela empresa municipal que gere o estacionamento no concelho aos moradores nestas ruas. Os moradores ficaram surpreendidos com os prazos apertados para obter o dístico de residente, que vão custar 6 euros e são válidos por dois anos.



O presidente da Parques Tejo, Luiz Melo, garantiu ao CM que haverá "tolerância" na fase inicial.



"Nenhum morador será autuado nesta zona por falta de pagamento durante o mês de março", afirmou o responsável, acrescentando que "neste período, os agentes de fiscalização realizarão ações pedagógicas e informativas, colocando simples avisos nas viaturas a alertar da necessidade de obtenção de dísticos ou de pagamento do estacionamento, mas não autuando".



A Parques Tejo esclareceu que apenas os moradores nas ruas referidas terão direito a dístico de residente. Só nessas ruas será taxado estacionamento, enquanto dezenas de ruas em redor continuam com estacionamento gratuito.



Moradores em ruas adjacentes, que contactaram o CM, mostraram-se preocupados, porque temem um aumento de carros nas suas ruas, enquanto eles não podem obter dísticos para as ruas com parquímetro.



A Parques Tejo admite que esta e outras zonas de estacionamento pago venham a ser "ampliadas".