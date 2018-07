Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oeiras compra prédios por 6,7 milhões de euros

Câmara aprovou aquisição da ‘Praça de Touros’, um terreno privado.

Por Cláudia Machado | 08:45

A Câmara de Oeiras aprovou, em reunião de executivo, a compra de um prédio urbano em Algés, conhecido como a ‘Praça de Touros’, por 1,7 milhões de euros. A autarquia está ainda em negociações para a aquisição "de todos os edifícios degradados da avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés", por 5 milhões. No total, os negócios vão custar 6,7 milhões de euros.



O terreno agora adquirido, onde se localizou entre 1895 e 1974 a Praça de Touros de Algés, fica em frente ao Mercado, junto ao IC17, e é usado como estacionamento. Apesar da proposta de compra já ter sido aprovada em reunião de câmara, esta "será ainda discutida em Assembleia Municipal", explica o município liderado por Isaltino Morais. O negócio tem como objetivo a requalificação da zona, "permitindo o reordenamento da rede viária" e a criação de uma via para transportes públicos. A Câmara de Oeiras quer ainda regularizar a área "da ribeira de Algés, no troço do final da avenida dos Bombeiros Voluntários", de forma a "minimizar os problemas" sentidos naquele local.



O município destaca que "a Baixa de Algés é uma região dinâmica e pujante, com grande vivacidade e intenso movimento de pessoas, dada a sua proximidade e acessibilidade a Lisboa". A zona transformou- -se "numa área residencial de grande densidade, através de uma intensiva malha urbana". Por isso, a autarquia "sentiu a necessidade de intervenção na Baixa de Algés, de modo faseado, no sentido de requalificar o espaço público", sobretudo para os peões. A freguesia de Algés contava, em 2011, com mais de 22 200 residentes.