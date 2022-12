Oeiras cria fundo para ajudar comerciantes a recuperar dos estragos do mau-tempo

A Câmara de Oeiras vai criar um fundo, cujo valor será ainda determinado, para apoiar os comerciantes na sequência dos estragos provocados pelo mau tempo, adiantou, esta quinta-feira, o presidente, acrescentando que a avaliação dos danos será feita na sexta-feira.

Em comunicado, o presidente daquela câmara no distrito de Lisboa, Isaltino Morais, anunciou que vai constituir um fundo, "de acordo com a capacidade financeira municipal", para ajudar os comerciantes a recuperarem as suas atividades, "independentemente de eventuais apoios que o Governo venha a considerar atribuir".

O montante do fundo será em "função do prejuízo", resultante dos estragos provocados pelo mau tempo da noite de quarta-feira, e será "determinado após a avaliação dos prejuízos no terreno".