Oeiras reabilita 160 casas para arrendar a jovens

Investimento de 15 milhões de euros aplicados nos próximos cinco anos.

Por João Saramago | 09:29

Oeiras é um dos três concelhos do País com o preço das habitações mais elevado, em conjunto com Lisboa e Cascais. Perante os valores praticados no arrendamento, e no sentido de fixar os jovens no concelho, nos próximos cinco anos o município contará com 160 casas com rendas a preços controlados destinadas a esta faixa etária, num investimento de 15 milhões de euros.

O presidente da câmara, Isaltino Morais, explicou esta quinta-feira que, deste conjunto, nove apartamentos serão sorteados no próximo dia 28, numa iniciativa que contou com a participação de cerca de 1400 jovens com idades entre os 18 e 35 anos, residentes ou trabalhadores no concelho há pelo menos três anos.

"O programa prevê rendas cinco vezes mais baixas do que o valor de mercado e com valores na ordem dos 150 euros", explicou o autarca, durante a visita a um dos imóveis reabilitados, a casa Mira-Tejo, no Dafundo, com cinco frações para arrendar. O presidente explicou que a recuperação do imóvel representou um investimento de 400 mil euros e um valor idêntico foi aplicado na aquisição.



Os restantes apartamentos a serem sorteados localizam-se em Paço de Arcos (3) e em Carnaxide (1). No arrendamento jovem figuram, por agora, mais 12 apartamentos em Oeiras, 32 em Paço de Arcos e dois em Barcarena. No Dafundo, dentro em breve, será recuperado um outro imóvel com 12 frações, numa obra estimada em 1,2 milhões de euros. Para além do arrendamento, a autarquia desenvolve também um programa para venda de apartamentos a jovens e a famílias de classe média.