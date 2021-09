Oeiras vai ser a capital da francesinha durante 12 dias

Oeiras vai voltar a ser palco do Festival das Francesinhas. A primeira edição ocorreu em 2019. Dois anos depois, as melhores Francesinhas do país voltam a ser preparadas em na cidade, durante mais de dez dias consecutivos.

A partir do dia 29 de Setembro, o melhor sítio para comer o típico prato portuense na Grande Lisboa é no Jardim Municipal de Oeiras. O evento junta vários restaurantes da cidade Invicta e diversas versões de francesinhas.

A página de Facebook do evento vai divulgar nos próximos dias quais os restaurantes que vão participar no festival. O primeiro já confirmado é o Cufra, o conhecido espaço do Porto que existe desde 1974 na Avenida da Boavista.

O Festival das Francesinhas vai decorrer até ao dia 10 de Outubro.

Segundo anunciado, a entrada é livre e apenas é pago o que for consumido no interior do recinto. Os restaurantes que participarem vão servir almoços e jantares todos os dias da semana, encerrando durante a tarde. Já ao sábado, domingo e feriado o funcionamento será continuo desde o meio-dia até as 23h.