Convenceu a menina de 13 anos a entrar no carro, sob pretexto de lhe dar boleia para casa. Mas trancou as portas e levou-a para um estacionamento em terra batida, em Azeitão, concelho de Setúbal, onde a violou, abandonando-a no local. Duas semanas depois, agarrou-a na rua, apontou-lhe uma navalha ao pescoço e ameaçou: “Olha que não é para contares nada”.