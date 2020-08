Oferece nota de 50 euros para evitar multa

Um empregado de balcão, de 27 anos, foi detido ontem de madrugada pela PSP depois de acusar álcool no teste do balão durante uma fiscalização rodoviária no Parque das Nações, em Lisboa.A detenção não foi motivada pela taxa de álcool – apenas 0,55 g/l, o que implicaria a aplicação de uma mera contraordenação e uma multa de 250 euros –, mas pelo crime de corrupção ativa na forma tentada.Enquanto esperava pela contraprova, o homem tentou aproveitar um momento em que estava sozinho com o agente da PSP e estendeu a mão em que segurava uma nota de 50 euros, pedindo para este "esquecer o assunto". O polícia recusou a oferta e avisou-o que estava a cometer um crime, mas a insistência do homem levou o agente da PSP a dar-lhe voz de detenção. Incorre agora numa pena que pode ir de um a cinco anos de prisão.