Oficiais contra direito à greve e com moral baixo

As condições de trabalho, segurança e operacionalidade das Forças Armadas estão a piorar, revela um inquérito da Associação dos Oficiais (AOFA), ontem divulgado, a que responderam 1105 oficiais no ativo, reserva e reforma.Revela que 52,9% é favorável à criação de um sindicato, mas 70% é contra a greve. Dois em cada três diz que a imagem perante a sociedade piorou. O moral é baixo: 57% assume estar "insatisfeito" ou (21,3%) "muito insatisfeito" com a carreira. No ativo, o valor sobe a 75%. Já 28% afirma que não voltaria a ingressar.A maioria (88%) afirma que há excessiva influência política - desce para 77,9% quando a resposta é dos oficiais generais. Nove em cada dez entende que a forma de escolha e nomeação (Chefe do Estado-Maior-General e dos ramos, Exército, Marinha e Força Aérea) não é a mais adequada: nomeados pelo Presidente sob proposta do Governo.O resultado do inquérito será a base de um caderno reivindicativo. O presidente da AOFA, António Mota, condenou o aparecimento de movimentos inorgânicos [o Naval Zero, igual ao Movimento Zero dos polícias]. "São perigosos", disse.