Oficiais das Forças Armadas ameaçam voltar à rua

Os oficiais das Forças Armadas ameaçam com protestos na rua caso continuem “a não ser ouvidos pelo Governo”. Esta foi uma das decisões saída de uma reunião que juntou este sábado dezenas de militares em Lisboa, num debate promovido pela Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA).



“Entregámos um caderno com exigências socioprofissionais, mas também com mudanças para evitar a partidarização das Forças Armadas, como tem acontecido ”, explica o tenente-coronel António Mota. “Caso continuemos sem respostas, protestar nas ruas é uma hipótese”, diz.