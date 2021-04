Mais de meia centena de oficiais de Justiça concentraram-se esta quita-feira, em plenário, frente ao Palácio da Justiça de Almada. Reclamam, entre outros, a entrada em vigor do novo estatuto. Desde o início da semana que decorrem plenários por todo o País. Esta quinta-feira, também houve nos tribunais de Loures e Sintra.





Mostram descontentamento por apenas os juízes e procuradores estarem no plano de vacinação contra a Covid-19. Exigem que todos os trabalhadores com contacto com o público sejam imunizados. Os funcionários judiciais vão parar uma hora por dia, todos os dias, entre as 10h00 e as 11h00.