GNR condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa no caso 'Red Man'

O oficial da Guarda Nacional Republicana (GNR) João Semedo, acusado de crimes de abuso de autoridade e ofensa à integridade física, no processo "Red Man" foi condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa, esta terça-feira, pelo Tribunal Central Criminal de Lisboa.

O arguido foi ainda condenado a pagar uma indemnização de dois mil euros a um dos formandos agredidos, anunciou o juiz presidente do coletivo que julgou o caso, João Rodrigues, na leitura do acórdão.

O tribunal considerou que João Semedo atuou "com violência absolutamente desnecessária", causando lesões, ferimentos e fraturas aos formandos na prova "Red Man", sabendo que essa conduta era proibida.

Considerou ainda que o instrutor da prova "Red Man" atuou de forma culposa e com desprezo pela integridade física dos formandos.

Os factos em causa neste processo remontam a 2018, altura em que no módulo de formação "Red Man", que pretende simular agressões aos guardas da GNR e avaliar a sua reação a essas ameaças, alguns dos instruendos foram agredidos e atingidos em zonas sensíveis pelo então instrutor da GNR, o que lhes causou lesões, ferimentos e em alguns casos até necessidade de internamento hospitalar.No exercício em causa, o instrutor aparece protegido com capacete, luvas, chumaços e caneleiras de cor vermelha e enfrenta os instruendos que têm um bastão de plástico revestido a esponja e borracha, para treinarem o uso do bastão extensível em defesa contra eventuais perigos de rua ou agressões.A investigação foi dirigida pela 10.ª secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, coadjuvado pela Polícia Judiciária Militar.