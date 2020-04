Oficial da Marinha detido por agredir a mulher médica

Um oficial da Marinha colocado como capitão do Porto de Cascais foi detido pela PSP por violência doméstica contra a mulher, oficial médica naval.As agressões terão ocorrido a 24 de março, em Belém, Lisboa. A PSP encontrou-a "com ferimentos".Segundo fonte policial, não houve flagrante, mas o homem, 41 anos, foi detido devido aos "relatos credíveis de vizinhos, que presenciaram as agressões". A mulher recebeu tratamento e o militar foi levado para os calabouços da PSP, onde passou a noite e foi presente na manhã seguinte a juiz, que o libertou enquanto o caso é investigado.A vítima disse não ter havido agressões anteriores, apesar de "discussões e injúrias". Têm dois filhos.Contactada pelo, a Marinha disse que "na sequência de um facto pessoal" o oficial pediu, no dia 26, "a exoneração do cargo de capitão do Porto de Cascais", o que foi "imediatamente aceite", evitando "impacto nas importantes funções e na imagem da Autoridade Marítima".O oficial estava a 5 meses de concluir os três anos de comissão em Cascais. Otentou, sem sucesso, contactá-lo. As funções são exercidas agora pelo capitão do Porto de Lisboa.