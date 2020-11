Oficial da PSP morre aos 59 anos

Anabela Alferes, subintendente da PSP, onde entrou como agente aos 20 anos, morreu esta quinta-feira, aos 59, vítima de doença prolongada.

Como oficial da PSP dirigiu várias divisões na Grande Lisboa: Benfica (liderou policiamento dos grandes jogos), Alcântara e Sintra (quando esta foi inaugurada).

Era ainda presidente da IPA-Portugal, uma associação de solidariedade entre polícias.

O corpo será cremado esta sexta-feira, pelas 11h30, no crematório da Quinta do Conde (Sesimbra), numa cerimónia restrita – não haverá velório e ninguém poderá entrar no crematório.