Oficial de Justiça agredida à bofetada por arguido no Tribunal de Matosinhos

O arguido estava a tirar fotos às testemunhas do processo para as coagir. A oficial de justiça foi alertada para a situação e dirigiu-se ao homem, informando-o de que não poderia estar a tirar fotos naquele local.



De seguida, o homem agrediu a funcionária com uma bofetada.



O arguido foi de imediato detido e colocado nas celas do próprio tribunal. Deverá ainda hoje ser ouvido pelo juíz para aplicação de medidas de coação.

