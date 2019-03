Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oficina de automóveis arde em Valadares, Gaia

Estufa de pintura ficou consumida pelo fogo.

17:13

Um incêndio na estufa de pintura de uma oficina de automóvels lançou esta segunda-feira o alerta em Valadares, Vila Nova de Gaia.



Ao chegar, os bombeiros depararam-se com o armazém tomado pelas chamas e mobilizaram esforços para o apagar.



O fogo já se encontra extinto e os bombeiros iniciaram as operações de rescaldo.



Cerca de 50 operacionais estiveram no local. Não há registo de feridos neste incêndio que deflagrou por volta das 15h30.