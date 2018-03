Oficina de ouro assaltada em Gondomar

Três indivíduos arrombaram a porta com uma marreta.

Por Aureliana Gomes | 21:04

Uma oficina de ouro, situada na rua do Carreiro, em S. Cosme, no concelho de Gondomar, foi assaltada, ao final da tarde desta quarta-feira. O alerta foi dado às autoridades cerca das 17h50.



Segundo fonte do Comando do Porto da PSP, três indivíduos arrombaram a porta da oficina com uma marreta e roubaram algumas peças em ouro.



Dentro da oficina estava o proprietário que, de imediato, disparou um tiro de caçadeira para o ar e afugentou os ladrou que fugiram.



Segundo a mesma fonte, terão levado poucas peças de ouro.