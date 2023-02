Oito adeptos das claques do Benfica, que foram detidos esta quarta-feira na sequência de uma operação da PSP relativa à violência no desporto, ficam em prisão preventiva. Cinco dos detidos ficam proibidos de frequentar recintos desportivos. O crime que despoletou a operação da PSP foi uma agressão sexual a um jovem, com 16 anos na época, que ocorreu no Estádio da Luz em abril do passado. Para além deste crime, os adeptos respondem também por outros como emboscadas, roubos, receção de imagens proíbidas, entre outros.