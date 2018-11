Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Oito anos de prisão para homem que tentou matar ex-companheira em Coimbra

"Queria mesmo matá-la", avançou o juiz João Ferreira.

Por M.F. | 08:54

"Queria mesmo matá-la e tem dificuldade em perceber o que é o outro", disse esta segunda-feira no Tribunal de Coimbra o juiz João Ferreira, que condenou Eduardo Correia, de 43 anos, a oito anos de prisão por tentar matar a ex-companheira, em Tábua. O crime ocorreu em setembro do ano passado.



O arguido que estava em liberdade condicional, pelo mesmo tipo de crime - violência doméstica – atropelou a ex-namorada. Para o tribunal, disse o juiz lembrando a reincidência do arguido, ficou claro que o homem "não respeita a vivência de uma relação".



Eduardo Correia, perde o direito à liberdade condicional e vai ter de cumprir os restantes quatro anos da pena anterior, aos quais soma os oito anos de prisão a que foi esta segunda-feira condenado.