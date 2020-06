Oito banhistas salvos no mar nos primeiros 5 dias da estação salva-vidas de Quarteira

Oito pessoas foram socorridas pela embarcação salva-vidas de Quarteira nos primeiros cinco dias de trabalho deste meio de salvamento marítimo.A Estação Salva-Vidas de Quarteira abriu as portas no passado dia 27 de maio. No dia seguinte, socorreu um praticante de kitesurf que se encontrava à deriva por falta de vento.No sábado, a embarcação de socorro prestou assistência a cinco pessoas, entre elas quatro jovens entre os 9 e os 13 anos.No dia seguinte, resgatou dois praticantes de kitesurf que estavam em dificuldades.