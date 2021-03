Oito clientes apanhados a beber álcool em café aberto em Baião

Um café de Baião foi fechado pela GNR por estar a funcionar com oito clientes no interior a ingerir bebidas alcoólicas, no domingo.









Os militares receberam uma denúncia e confirmaram no local que o estabelecimento de restauração e bebidas estava a violar as normas de contenção da pandemia que estão em vigor. Os oito clientes foram identificados por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário. Foi ainda elaborado um auto de contraordenação por violação da suspensão de atividade de prestação de serviços em estabelecimento aberto ao público. O café foi encerrado para reduzir o risco de contágio da Covid-19.

A GNR recorda que continua proibido o consumo no interior, na porta ou nas imediações dos estabelecimentos de restauração e bebidas.