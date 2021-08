Oito crianças com alergia levam a interdição de banhos em praia de Espinho

As praias da Baía e 37, em Espinho, estão interditas a banhos depois de, pelo menos, oito crianças, terem apresentado sintomas de alergia e irritação cutânea. Os menores estão neste momento a ser assistidos no local pelos bombeiros.



As crianças têm entre os 7 e os 10 anos.

O alerta foi dado após as crianças terem ido a banhos. Ainda na água começaram as primeiras queixas.

No local estão várias ambulâncias. Além de bombeiros do concelho de Espinho, estão ainda no local elementos do INEM e da Polícia Marítima.



O CM apurou que as praias vão permanecer interditas até à conclusão da investigação e que a decisão foi tomada pela Proteção Civil da Câmara Municipal de Espinho.