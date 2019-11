Oito detidos por agressão e roubo em dois dias

A PSP deteve oito pessoas em dois dias, por agressão e roubo a jovens, em Lisboa. O primeiro assalto aconteceu na madrugada de sexta-feira, a um menor de 14 anos em pleno Bairro Alto.Seis suspeitos, com idade entre os 20 e os 36 anos, intercetaram o rapaz com ameaças e agressões, para lhe roubarem a carteira e o telemóvel.Cinco dos assaltantes foram apanhados pela polícia 15 minutos depois. O outro conseguiu escapar.Já na madrugada deste sábado, na praça de São Paulo, três homens foram detidos por rodearem um jovem de 20 anos a quem roubaram o telemóvel.Presentes a tribunal, dois ficaram em prisão preventiva e os outros quatro com apresentações às autoridades.