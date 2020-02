Oito detidos por tráfico de droga no distrito do Porto

Oito pessoas foram detidas pela GNR de Penafiel por suspeitas de tráfico de droga, após uma investigação que durou ano e meio e que permitiu desmantelar uma rede que operava no distrito do Porto, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Em comunicado enviado às redações, a GNR explica que durante esta ação foram realizadas 11 buscas domiciliárias e 11 buscas em veículos, que resultaram na apreensão de 4184 doses de haxixe, 443 doses de cocaína e 332 de liamba.

Foram ainda apreendidos 15 telemóveis, oito veículos, cinco computadores portáteis, três facas de corte, três PlayStation e 19.000 euros em numerário.

Na sequência de uma investigação que durou um ano e meio, a GNR começou a investigar um suspeito que fornecia droga a vários consumidores nas localidades de Penafiel, Lousada, Paredes, Vila Meã e Alpendorada.

Segundo a GNR, o suspeito pertencia a uma rede de tráfico de estupefacientes, o que levou as autoridades à identificação e detenção de oito homens, que não exercem qualquer atividade profissional, fazendo modo de vida com este tipo de crime.

"A droga era vendida junto de vários estabelecimentos de ensino e de alguns apeadeiros de estações ferroviárias, que causavam elevado alarme social devido à grande concentração de toxicodependentes naqueles locais que procediam à compra do referido produto", acrescenta o comunicado.

Os detidos, três dos quais com antecedentes criminais pela prática do mesmo tipo de crime, serão presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Judicial de Marco de Canaveses, para aplicação das medidas de coação.