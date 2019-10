Sete feridos após choque frontal entre dois carros na Maia

Sete pessoas ficaram feridas na sequência de um choque frontal entre dois veículos ligeiros, durante a manhã deste domingo, no Cruzamento da Serra, Folgosa, Maia.Segundo o que oconseguiu confirmar junto do chefe de operações, Carlos Oliveira, do acidente resultaram sete feridos.A mesma fonte avançou em direto para aque todos os feridos - ainda que considerados ligeiros - foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, por uma questão de precaução.O alerta foi dado cerca das 10h30. O declive bastante acentuado daquela via, foi apontado por Carlos Oliveira, como uma possível causa para o acidente.Cerca das 12h30, estavam a ser feitas manobras de limpeza da via, que se encontra com óleo.