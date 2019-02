Uma das vítimas ficou em estado grave. Foi transportado para o Hospital de Castelo Branco.

Por L.O. | 08:55

A GNR investiga as causas que estiveram na origem da colisão.

Oito feridos, um deles grave, foi o resultado do choque entre um automóvel e uma ambulância ocorrido na madrugada de domingo no IC8, em Valada, na zona da Sertã.O acidente ocorreu às 03h55, no quilómetro 104 daquele itinerário complementar. O ferido grave viajava no automóvel e foi transportado para o Hospital de Castelo Branco. Todas as outras vítimas apenas apresentaram escoriações.