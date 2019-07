Oito feridos em colisão com camião do lixo em Faro

Oito feridos, dois dos quais em estado grave, foi o resultado de uma colisão, esta quarta-feira de manhã, na variante à EN125, que liga Olhão ao Aeroporto de Faro.O choque envolveu um camião de recolha de lixo, com dois funcionários da empresa Algar, e uma carrinha que transportava seis trabalhadores agrícolas.O alerta chegou às autoridades às 08h39. Por motivos agora a ser apurados pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR, a frente do camião de lixo embateu na traseira da carrinha, fazendo com que esta fosse contra o separador central e ficasse depois tombada de lado na estrada.As vítimas têm idades entre os 20 e os 60 anos. Os feridos foram assistidos e estabilizados pelas equipas de pré-hospitalar do INEM e dos Sapadores de Faro, sendo depois seis transportadas ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Nenhuma corre risco de vida.A circulação na estrada de acesso ao aeroporto não chegou a ser cortada mas foi limitada a uma faixa, no sentido Olhão-Faro, onde seguiam as duas viaturas, provocando longas filas, que também se formaram na EN125 e na Nacional 2.No local, a responder ao alerta estiveram 20 operacionais, apoiados por sete veículos, do Corpo de Bombeiros Sapadores de Faro, INEM, Cruz Vermelha e GNR. Os dois feridos de maior gravidade iam na carrinha com trabalhadores agrícolas.