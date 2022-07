Um incêndio no quinto andar de um prédio no Laranjeiro, em Almada, na rua Correia de Oliveira, deixou oito pessoas feridas devido a inalação de fumo.Três vítimas foram transportadas para o hospital Garcia de Orta, enquanto as restantes foram assistidas no local, revelou aofonte do CDOS de Setúbal.As chamas já foram controladas pelos bombeiros, que receberam o alerta às 12h10 deste domingo. No local estiveram 42 operacionais, apoiados por 16 viaturas.