Oito militares do posto da GNR do Poceirão, Palmela, estão a ser visados há mais de quatro meses por uma investigação interna, lançada após um guarda do mesmo posto ter denunciado à hierarquia o desaparecimento da sua arma de serviço (pistola Glock 19), e carregadores com munições. No entanto, apesar de terem sido alvo de buscas domiciliárias, a viaturas, e ao local de trabalho, nenhum deles é ainda arguido em processo-crime ou disciplinar.