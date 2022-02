Oito homens detidos por venda ilícita de tabaco

A GNR deteve oito homens por comércio ilícito de produtos de tabaco apreendidas.





Os indivíduos, com idades entre os 33 e 61 anos, foram detidos no dia 16 e são de nacionalidade espanhola e portuguesa.





A detenção, que decorreu no âmbito da operação Nicotilla, resultou na apreensão de cerca de duas toneladas de diversos produtos de tabaco, informou em comunicado a Guarda Nacional Republicana.A investigação, desencadeada em conjunto com a Guardia Civil espanhola, o Serviço de Vigilância Aduaneira e a EUROPOL, decorria há mais de um ano e meio com o objetivo de controlar um circuito de distribuição e comercialização de tabaco ilegal em Portugal e Espanha, afirma a Guarda.Durante a Operação Nicotilla, foram realizados 27 mandados de busca em Portugal e 6 em Espanha.Ao todo, foram apreendidos mais de 37 mil euros em dinheiro, 3 armas, 2.250kg de produtos de tabaco, cerca de 520 maços, máquinas e várias matérias-primas.Em 2021, a mesma investigação levou à apreensão de sete toneladas de produtos de tabaco, das quais 2 toneladas destinaram-se a Portugal.Foram, ainda, constituídos três arguidos e apreendida uma arma proibida.