Oito javalis morrem em acidente que destruiu carro em Beja

Um casal que circulava esta terça-feira à noite na Estrada Municipal 511, no sentido Salvada-Beja, ficou com o veículo praticamente destruído após um acidente que envolveu oito javalis. Os animais morreram no local.A mulher, de 24 anos, ainda foi transportada para o Hospital de Beja com ferimentos ligeiros.O acidente ocorreu cerca das 21h45 horas.O pai da jovem, com quem ofalou, está revoltado com a situação. "Cerca de 20 porcos saíram do milheiral e atravessaram-se na estrada. A minha filha não conseguiu evitar a colisão", relatou.O homem – caçador há muitos anos - não tem dúvidas em afirmar que "a praga de javalis está incontrolável. Eles (os javalis) reproduzem-se como ratos. Se não tomarem medidas, dentro de pouco tempo, invadem a cidade (Beja).Este foi mais um acidente de viação provocado por javalis, número que tem aumentado nos últimos anos."Estes animais, além de provocarem, cada vez mais acidentes, estão a acabar com as lebres, perdizes e coelhos", afirma, com convicção, o caçador.