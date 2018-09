Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez meios aéreos e 310 bombeiros combatem fogo na Sertã

Não há indicação de populações ou habitações em risco até ao momento.

12:34

Mais de 300 operacionais e dez meios aéreos combatem esta segunda-feira um fogo florestal no concelho da Sertã, distrito de Castelo Branco, disse a Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco disse à agência Lusa que o alerta foi dado às 11h18 e o que o fogo lavra uma zona de mato e floresta.



"Não há indicação de populações ou habitações em risco", explicou.



No terreno, além de dez meios aéreos, estavam, às 14h00, 310 operacionais e 84 veículos.