Oito meios aéreos e mais de 220 bombeiros combatem incêndio em Pombal

Um incêndio na freguesia de Abiúl, no concelho de Pombal, está a mobilizar oito meios aéreos e 224 operacionais, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria.Segundo a mesma fonte, o incêndio que deflagrou em povoamento florestal não está, para já, a colocar habitações em risco, mas a área está a "arder com intensidade".Na página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil lê-se que o fogo deflagrou às 15h52, na localidade de Rebolo, na freguesia de Abiúl, concelho de Pombal, no distrito de Leiria.