Oito meios aéreos ecombatem dois incêndios em Viseu

Estão ativos dois incêndios, com pouca distância entre eles, na freguesia de Cinfães, Viseu.



No combate às chamas estão cerca de 100 operacionais, com oito meios aéreos a integrarem uma operação musculada já que se espera vento forte e temperaturas altas para este domingo.





O fogo em Contença teve início às 6h12 e em Lagarelhos pouco antes das 22 horas.Os incêndios consomem uma zona de mato de difícil acesso.